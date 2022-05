NFL》前聖徒傳奇四分衛退出NBC轉播團隊 自爆可能回歸球場

布里斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕前紐澳良聖徒傳奇四分衛布里斯(Drew Brees)在2020年宣布高掛球鞋,並進入美國知名電視台《NBC Sports》擔任球評。不過《紐約郵報》爆料,來季布里斯將不再為《NBC Sports》講評。消息一出也直接引起布里斯本人回應。

布里斯在推特上發文澄清,媒體所發布的消息不全然正確,他本人尚未決定未來走向,甚至更自爆有可能回歸NFL,「我也許會回到《NBC》,也可能繼續打美式足球,或專注在慈善事業,或是為了匹克球、高爾夫巡迴賽訓練,抑或擔任我小孩的教練。這都有機會,屆時我會讓你們知道我的下一步的。」

Despite speculation from media about my future this fall, I’m currently undecided. I may work for NBC, I may play football again, I may focus on business and philanthropy, I may train for the pickleball tour, senior golf tour, coach my kids or all of the above. I’ll let you know