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NFL》前聖徒傳奇四分衛退出NBC轉播團隊 自爆可能回歸球場

2022/05/16 21:29

布里斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前紐澳良聖徒傳奇四分衛布里斯（Drew Brees）在2020年宣布高掛球鞋，並進入美國知名電視台《NBC Sports》擔任球評。不過《紐約郵報》爆料，來季布里斯將不再為《NBC Sports》講評。消息一出也直接引起布里斯本人回應。

布里斯在推特上發文澄清，媒體所發布的消息不全然正確，他本人尚未決定未來走向，甚至更自爆有可能回歸NFL，「我也許會回到《NBC》，也可能繼續打美式足球，或專注在慈善事業，或是為了匹克球、高爾夫巡迴賽訓練，抑或擔任我小孩的教練。這都有機會，屆時我會讓你們知道我的下一步的。」

現年已43歲的布里斯，若想再戰NFL實屬艱難。老東家聖徒在四分衛上，先前已與溫斯頓（Jameis Winston）簽下延長合約，又補進道爾頓（Andy Dalton）作為替補，陣中仍有T.希爾（Taysom Hill）與布克（Ian Book）等人待命。即便布里斯在生涯後期依然維持高檔傳球品質，但同時也飽受傷病困擾的他，是否會選擇復出，恐怕得打上大問號。

布里斯20年生涯共入選13次職業盃、1屆年度最佳陣容，並於2009年賽季奪下第44屆超級盃冠軍，也獲選該屆超級盃MVP。2020年球季結束後，布里斯以NFL生涯傳球總碼數、傳球成功數與傳球成功率的紀錄保持者身分退役。直至隔年球季，傳球總碼數與成功數紀錄才被坦帕灣海盜傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）正式超越。

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