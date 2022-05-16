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中職》復賽前全隊看完葉總推的「美國失敗者」 吳東融有「心」體悟

2022/05/16 19:37

吳東融。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕味全龍隊長吳東融在復賽後打出好表現，他今天受訪時透露，在復賽前總教練葉君璋讓全隊看了運動勵志電影《美國失敗者》，讓他的感觸很深，也更加希望自己要把握住每次機會。

由於龍隊多名內野手李凱威、石翔宇、張政禹確診，吳東融在停賽期間就做好心理準備，「出來（指復賽）之後，一定是先發，所以就想要把自己準備好。」在11日復賽之前，龍隊也先打了一場熱身賽，吳東融表示儘管只打了幾局，但至少有熟悉對投手的感覺。

除了自己已有自覺，吳東融也表示看了《美國失敗者》，感觸更深，「那是橄欖球員的故事，講的也是職棒球員一直等待機會，直到球隊終於給他機會，中間的過程也是很辛苦。」吳東融認為這跟大多球員的心路歷程都很像，「因為大家都是在等一個機會。」

身為隊長，吳東融之前也有召集年輕球員講話，「雖然這次很多人是因為疫情頂替上來，但我跟他們說，這也是你們的機會，不要覺得自己只是上來頂替的，應該要有這是天上掉下來的機會，我想要把握住的心態」吳東融以身作則，復賽前兩場11打數就敲出6支安打、3打點，今晚比賽首打席也敲安。

葉君璋。（記者李惠洲攝）

吳東融。（記者李惠洲攝）

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