MLB》獲布總關鍵時刻信任！ 洋基又現牛棚新神兵

霍梅斯與布恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今日以5：1擊敗白襪，以25勝9敗繼續穩居美聯龍頭寶座，紐媒點出在9局上球隊的一個舉動，證明條紋軍目前能夠不只依靠查普曼（Aroldis Chapman），本季表現絕佳的霍梅斯（Clay Holmes）也獲得總教練更多的信任。

洋基今天在9局上半時僅以2分領先白襪，但在牛棚熱身的球員並不是終結者查普曼，而是去年球季才從海盜隊交易過來的霍梅斯，雖然9局上半因為蓋洛（Joey Gallo）的2分砲拉開到4分領先，要不然下個半局主投1局無失分的霍梅斯就能夠收穫救援成功。

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紐媒點出，洋基隊的調度證明了本季在關門時能夠有更多的彈性，不用只依靠查普曼。儘管霍梅斯沒收下救援成功，但布恩（Aaron Boone）指出，當下不論是什麼狀況，有鑑於白襪打線相當多右打，他都會派出霍梅斯登板。

本季霍梅斯的表現比過去洋基令人信賴的兩名強力右手牛棚：羅艾希加（Jonathan Loaisiga）與格林（Chad Green）都還要好。他自去年透過交易來到洋基後的表現就很精彩，今年開季首戰被單場3安後，接下來的17場出賽，霍梅斯17.2局的投球僅被打9支安打，投出2次保送，飆出18次三振。

霍梅斯也是相當耐投的投手，本季他累積18.1局的投球，是洋基牛棚第二多的局數，僅次於今年表現最佳的金恩（Michael King），金恩今年11場出賽，一共投了22.2局。

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