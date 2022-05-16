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NBA》「我不會在8人面前出手」 布克讚賞獨行俠強大防守

2022/05/16 22:11

太陽當家球星布克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽豪取64勝的太陽，今天在西部準決賽第七戰以90：123慘敗給獨行俠，全聯盟戰績最佳的球隊如今遭到淘汰。太陽當家球星布克（Devin Booker）此役得到11分創今年季後賽新低，布克也稱讚獨行俠的防守，讓他難以出手。

本季例行賽平均可拿26.8分的布克，卻在今天關鍵的第七戰中，上半場只拿2分，全場14投僅3中得到11分，遠低於過往水準。總計布克於今年季後賽出賽10場，平均得到23.3分。

路透》報導，布克表示，「他們做了很棒的工作，讓球離開我的手中，而且在防守上設陷阱。」他提到，「我總是說自己不是一名面對超過8人還會出手的人，我想要以正確方式打球，我早早就錯失投籃、沒有把握空檔。」

太陽主帥M.威廉斯（Monty Williams）表示，「基本上我們在今晚打出本季最糟的一場戰役。」他坦言，「從我的觀點來看，我沒有讓球隊準備好打第七戰的準備。」

《ESPN》指出，太陽隊成為聯盟史上自第三支在單一球季中拿到至少64勝，最後卻無法打進分部決賽的球隊。前兩支是2006-07年賽季的獨行俠、以及2015-16年的馬刺。

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