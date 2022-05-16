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MLB》開季低迷的洋基砲手逐漸回溫 洋基教頭也讚賞

2022/05/16 23:15

洋基蓋洛。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕開季低迷的洋基砲手蓋洛（Joey Gallo），今天在客場面對白襪的比賽中，揮出一發兩分砲，幫助洋基以5：1擊敗白襪。本季打了31場比賽的蓋洛，今年首次單場至少進帳2分打點。

洋基此役在2局上於滿壘時，先後靠著希克斯（Aaron Hicks）、拉梅修（DJ LeMahieu）選到保送，以及白襪火球男寇派克（Michael Kopech）發生暴投，單局進帳3分。接著9局上，洋基唐納森（Josh Donaldson）選到保送後，下一棒的蓋洛擊出兩分砲，讓洋基全場只靠2安就得到5分，加上左投柯提斯（Nestor Cortes）8局失1分好投，摘得勝利。

《紐約郵報》報導，蓋洛過去11場比賽中，共30打數出現9支安打，包含3發全壘打、4分打點、跑回6分，選到7次保送，另外也吞下8次三振。此戰之後也讓蓋洛的打擊率，在今年首度突破兩成，來到0.202、全壘打數則有5轟，另有7分打點。蓋洛說，「我感覺很好，我整年都感到不錯，我現在有了一些很好的成果。」

「保送或許不是那麼有價值，但卻能開啟像那樣該局的攻勢。」蓋洛說，「這給下一棒一個機會，有時候你不需要揮棒，也能幫助球隊。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）則稱讚蓋洛的打席內容品質持續變好。

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