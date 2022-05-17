中職》少打6場比賽 味全得分竟完全輾壓富邦

味全龍今晚坐鎮澄清湖主場迎戰富邦悍將。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕味全龍今晚坐鎮澄清湖主場迎戰富邦悍將，本季味全比富邦少打6場比賽，但各項打擊數據都完勝對手，完全處於不同等級。

翻閱數據，本季味全出賽20場，比富邦少打6場，但得93分，遙遙領先富邦的57分，總計敲出190支安打、10轟，也贏過富邦的181支安打、7轟，團隊打擊率2成65，力壓對手的2成15。

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另一項數據是，本季味全打完前13場比賽，總得分達61分，已超越現在26場、得57分的富邦；順帶一提，富邦有16場比賽的單場得分在2分以下，這16場全敗，單場0分、1分各5場，2分有6場。

戰績方面，味全以11勝9敗名列第3，富邦4勝22敗墊底，雙方勝差達10場，5月味全要11場全敗，富邦必須10場全勝才會被超越。

開季至今富邦打線不振，昨天球團宣布一軍打擊教練鍾承祐下二軍，與二軍打擊教練陳威志職務對調，今天富邦打擊教練「換人做做看」首戰，成效如何有待觀察。

富邦中生代好手范國宸連扛7場第4棒，期間26打數敲10安，打擊率3成85，但是本季他累計93打數竟只進帳1分打點，關鍵在於，得點圈有人16打數僅1安，反觀在壘上無人情況下，60打數敲20安，打擊率3成33，表現差很大。

今年全聯盟得點圈有人，最會打的打者是樂天桃猿開路先鋒林立，本季得點圈有人，林立30打數狂掃15安、包含2轟，打擊率5成，打下23分打點。

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