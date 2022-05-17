法網》盧彥勳再當球評 愛爾達轉播紅土大滿貫

盧彥勳將擔任講評。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2022年法國網球公開賽，會內賽5月22日即將於巴黎羅蘭加洛斯開打，MOD愛爾達電視當晚6點起現場直播，並由台灣網壇退役傳奇盧彥勳擔任講評，球迷屆時可透過MOD愛爾達體育1台（CH200）及網路／行動平台ELTA.tv、Hami Video關注紅土大滿貫戰況。

為了本屆法網，MOD愛爾達電視特別邀請曾征戰職業網壇多年的盧彥勳，與資歷豐富的劉虹蘭、教練翁宜寧等擔任球評，並期待藉由前「寶島一哥」過往多次角逐法網的難得經驗，搭配資深主播洪志瑋領銜的播報團隊，帶給國內球迷更豐富多元的觀賽感受，而盧彥勳早自2014年，就曾跨界當過澳網球評，因此再度面對麥克風，專業分析可望駕輕就熟。

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此次法網熱門球星，包括甫於羅馬贏得個人本季首冠的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、已破紀錄13度賽史封王的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、年僅19歲同胞「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）、狂飆28連勝的波蘭天才球后史薇泰格（Iga Swiatek）等。

至於台將共有「夜市球王」曾俊欣、老將莊吉生、長人吳東霖出戰男單會外賽；另外詹詠然搭檔澳洲史托瑟（Samantha Stosur）、詹皓晴與日本青山修子合拍，兩組女雙人馬從會內賽出發。

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