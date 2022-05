李灝宇獲選單週MVP。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力費城人1A的「台灣怪力男」李灝宇近期狀況火燙,連續4天開轟,今也獲得所屬聯盟單週最有價值球員肯定。

今年從1A出發的李灝宇,手感逐漸加溫,自台灣時間13日敲出本季第2轟後已經連續4場比賽有全壘打演出,上週打擊率高達4成55、進帳13分打點,今獲得1A佛羅里達州立聯盟的單週MVP。

請繼續往下閱讀...

總計李灝宇至今出賽28場、打擊率3成27、5轟、攻擊指數0.953,29分打點不僅冠居全隊,也是聯盟第一。

19 year old infielder Hao Yu Lee is off to a hot start for the @Threshers slashing .327/.417/.536 with 29 RBIs in 28 games. Here are his 5 homers from this season. pic.twitter.com/9VycfuoWFm