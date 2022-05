〔體育中心/綜合報導〕波士頓紅襪隊今請來國際知名DJ Steve Aoki開球,不料他卻將球投到本壘後方的防護網,影片隨後在社群引起討論,獲封「史上最爛開球」。

紅襪今在主場迎戰太空人,賽前請來Steve Aoki開球,不料他不是往本壘板丟,而是直接丟向本壘後方的防護網,影片隨後就在推特引發熱議,「是要丟到月亮去嗎」、「真的有一點太高了」、「超越五角成為史上最爛開球。」

2014年美國饒舌歌手五角(50 Cent)曾受邀為大都會開球,但他將球投偏、還差點打中攝影記者,不過今天Steve Aoki的暴投顯然有過之而無不及,只能說「隔行如隔山」。

Steve Aoki just one upped 50 cent for the worst pitch of all-time @Starting9 pic.twitter.com/gn7K26UKrx