大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平二刀流旋風持續席捲聯盟,人氣、話題都無法擋,今Google網站發文表示,大谷榮登「Google搜尋趨勢(Google Trends)」史上搜索最多次的選手。

Google搜尋趨勢今在推特發文表示,棒球史上有很多偉大的投手,但沒有人比大谷翔平被搜尋更多次,足見他的人氣與話題性。

對此大谷翔平忠實粉絲、FOX分析師韋蘭德(Ben Verlander)也在推特上轉發此消息,還打趣邀功表示:「很大一部分是多虧了我,我對自己感到自豪。」

Baseball has had a number of great pitchers in the sport's history, but none is more searched than Shohei Ohtani pic.twitter.com/YdUYer6j5c