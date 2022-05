NFL》台裔醫師加州槍擊案犧牲喪命 布朗隊後衛悼念「他絕對是英雄」

布朗隊球星斯坦頓。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市(Laguna Woods)一座基督教長老會教堂15日傳出槍擊事件,其中一名52歲的台裔醫師鄭達志(John Cheng)不幸中彈身亡,NFL克里夫蘭布朗隊球星斯坦頓(Johnny Stanton)稍早也在推特發文悼念。

橘郡的台灣教會日前發生槍擊案,警方稱68歲的嫌犯周文偉(David Wenwei Chou,音譯),疑似是不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢才會犯案,他在當時舉行禮拜後的午餐會,以鐵鏈封住門口,用強力膠破壞鎖具,對在場長輩們開槍,甚至還準備了汽油彈。

此槍擊案造成1人死亡、5人受傷,死者為英勇阻擋嫌犯的台裔醫師鄭達志,橘郡警方稱若非鄭達志當時挺身而出,可能會造成更嚴重的傷亡。

再過1個月就要過53歲的鄭達志,生於台灣、一歲時隨父母移民到美國,專攻運動醫學,也曾擔任多所高中的隨隊隊醫,生後留下妻子與一雙兒女。

鄭達志捨身救人後,不僅許多朋友開始發文悼念,讚他是「真正的英雄」,稍早布朗隊球衛斯坦頓也在推特寫道,發現槍擊案中身亡的人就是自己的主治醫師鄭達志。「他絕對是英雄,他襲擊了持槍的歹徒、幫助拯救教堂裡的很多人,我想讓大家知道他的名字,我們會懷念他。」

I just found out the person killed in the Laguna Woods shooting yesterday was my primary care physician, Dr. John Cheng. Absolute hero. He attacked the gunman and helped save so many in that church. I just wanted his name to be known. He will be missed. pic.twitter.com/jAW8LvpmaB