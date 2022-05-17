MLB》全壘打兩樣情！洋基轟破隊史新猷 金鶯雙響寫超悲情紀錄

塞維里諾繳出6局好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今踢館金鶯主場，在塞維里諾（Luis Severino）繳出6局好投、團隊合計敲出3轟之下，終場以6：2拿下勝利，以26勝9敗續居美聯龍頭。

洋基今靠史坦頓（Giancarlo Stanton）3局的長打先馳得點，4局上捕手崔維諾（Jose Trevino）扛出3分砲，也是洋基今年第一發由捕手打出的全壘打，該局下半金鶯桑坦德（Anthony Santander）陽春砲幫助球隊打破鴨蛋。

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鑽石打線持續發揮重砲本色，9上唐納森（Josh Donaldson）、瑞佐（Anthony Rizzo ）「背靠背」開轟，幫助條紋軍取得6：1領先，9下地主最後反攻，桑坦德單場雙響砲，不過仍難挽回球隊頹勢，也讓他寫下一項悲情紀錄，成為聯盟史上第一位生涯前6場至少雙轟的比賽球隊都輸球的球員。

桑坦德雙響砲球隊還沒贏過球。（美聯社）

塞維里諾主投6局僅挨1安、就是桑坦德的陽春砲，飆出7次三振，收下本季第3勝，賽後防禦率3.63。金鶯先發布瑞迪許（Kyle Bradish）4.1局挨8安掉4分苦吞本季首敗，防禦率5.06。

另外，繼賈吉（Aaron Judge）、史坦頓後，瑞佐今天也敲出本季第10轟，也是洋基隊史首次在開季前35場比賽就出現三名至少10轟的球員。

瑞佐敲出本季第10轟。（今日美國）

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