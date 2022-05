MLB》回到主場火力全開！小熊比肩130年紀錄痛擊海盜（影音）

小熊火力兇猛今第一局就攻下8分。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕小熊今在主場迎戰海盜,首局就猛攻8分奠定勝基,終場以9:0毫無懸念收下勝利,也寫下一項歷史紀錄。

小熊今第一局就火力全開,猛攻了13個人次,敲出8支安打、包括康崔拉斯(Willson Contreras)石破天驚的滿貫砲,一口氣攻下8分,獲得火力奧援的先發投手邁利(Wade Miley)也展現壓制力,主投7局僅挨1安、送出6次三振,順利收下本季首勝。

根據《Stats By STATS》指出,小熊今年前5場主場勝利,得失分為48:6,總共比對手多了42分,是1893年紐約巨人隊43分以來,史上前五場主場勝利後的最佳紀錄。

另外昨天遭無安打的海盜隊,今天直到第5局才擠出本場比賽第一支安打,根據《ESPN Stats & Info》指出,累積13局無安打是隊史45年來第一次,連42個打數無安打也追平紅襪並列本季最慘。

兩隊日本打者今天都有出賽,小熊右外野手鈴木誠也5打數1安吞下1K,賽後打擊率2成55;擔任海盜一壘手的筒香嘉智3打數1安打吞下1K,賽後打擊率1成80。

