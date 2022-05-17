MLB》回到主場火力全開！小熊比肩130年紀錄痛擊海盜（影音）

小熊火力兇猛今第一局就攻下8分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場迎戰海盜，首局就猛攻8分奠定勝基，終場以9：0毫無懸念收下勝利，也寫下一項歷史紀錄。

小熊今第一局就火力全開，猛攻了13個人次，敲出8支安打、包括康崔拉斯（Willson Contreras）石破天驚的滿貫砲，一口氣攻下8分，獲得火力奧援的先發投手邁利（Wade Miley）也展現壓制力，主投7局僅挨1安、送出6次三振，順利收下本季首勝。

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根據《Stats By STATS》指出，小熊今年前5場主場勝利，得失分為48：6，總共比對手多了42分，是1893年紐約巨人隊43分以來，史上前五場主場勝利後的最佳紀錄。

另外昨天遭無安打的海盜隊，今天直到第5局才擠出本場比賽第一支安打，根據《ESPN Stats & Info》指出，累積13局無安打是隊史45年來第一次，連42個打數無安打也追平紅襪並列本季最慘。

兩隊日本打者今天都有出賽，小熊右外野手鈴木誠也5打數1安吞下1K，賽後打擊率2成55；擔任海盜一壘手的筒香嘉智3打數1安打吞下1K，賽後打擊率1成80。

Willson's 100th career homer makes it an 8-0 game in the 1st.



（MLB x @DairyQueen） pic.twitter.com/OCsSzd8xcL — MLB （@MLB） May 17, 2022

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