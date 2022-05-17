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MLB》雷神崩盤天使吞敗 大谷翔平猛夯187公里長打（影音）

2022/05/17 12:00

辛德加德今崩盤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今作客遊騎兵主場，「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）崩盤，僅投0.2局就失6分，其中4分為自責分，天使終場以4：7敗下陣來。

遊騎兵先發葛雷（Jon Gray）今首局就遇亂流，連續被打2支一壘安打後，遭到大谷翔平二壘安狙擊，兩出局後又挨馬許（Brandon Marsh）一發長打，天使迅速取得3：0領先。

還未上場就獲得火力奧援，辛德加德卻沒能守住領先，挨了3支安打外加1次保送先失2分，高飛犧牲打幫助遊騎兵追平比數。

花了26球才拿到第一個出局數的「雷神」並未回穩，加上隊友守備也不幫忙，一壘手沃許（Jared Walsh）隨後發生失誤，讓遊騎兵再添1分，辛德加德在兩出局後又讓賀夫（Sam Huff）敲安、保送米勒（Brad Miller），留下滿壘局面給隊友收拾。

接替登板的巴雷亞（Jaime Barria）一上來就被懷特（Eli White）敲出帶出帶有2分打點的安打，遊騎兵拉開至6：3領先，最後順勢收下2連勝。

辛德加德今僅投0.2局挨4安、失掉6分有4分自責分，飆出1次三振、2次保送，防禦率3.60，吞下本季第2敗，是復出以來最慘一仗。

今擔任第三棒指定打擊的大谷翔平，首局敲出的二壘安打擊球初速187.4公里，是本季第2強勁的擊球，不過今4打數僅有這支安打，吞下3次三振，賽後打擊率2成57。

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