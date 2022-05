MLB》雷神崩盤天使吞敗 大谷翔平猛夯187公里長打（影音）

辛德加德今崩盤。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今作客遊騎兵主場,「雷神」辛德加德(Noah Syndergaard)崩盤,僅投0.2局就失6分,其中4分為自責分,天使終場以4:7敗下陣來。

遊騎兵先發葛雷(Jon Gray)今首局就遇亂流,連續被打2支一壘安打後,遭到大谷翔平二壘安狙擊,兩出局後又挨馬許(Brandon Marsh)一發長打,天使迅速取得3:0領先。

請繼續往下閱讀...

還未上場就獲得火力奧援,辛德加德卻沒能守住領先,挨了3支安打外加1次保送先失2分,高飛犧牲打幫助遊騎兵追平比數。

花了26球才拿到第一個出局數的「雷神」並未回穩,加上隊友守備也不幫忙,一壘手沃許(Jared Walsh)隨後發生失誤,讓遊騎兵再添1分,辛德加德在兩出局後又讓賀夫(Sam Huff)敲安、保送米勒(Brad Miller),留下滿壘局面給隊友收拾。

接替登板的巴雷亞(Jaime Barria)一上來就被懷特(Eli White)敲出帶出帶有2分打點的安打,遊騎兵拉開至6:3領先,最後順勢收下2連勝。

辛德加德今僅投0.2局挨4安、失掉6分有4分自責分,飆出1次三振、2次保送,防禦率3.60,吞下本季第2敗,是復出以來最慘一仗。

今擔任第三棒指定打擊的大谷翔平,首局敲出的二壘安打擊球初速187.4公里,是本季第2強勁的擊球,不過今4打數僅有這支安打,吞下3次三振,賽後打擊率2成57。

This was 116.5 mph, which was Ohtani's second hardest-hit ball of the season. pic.twitter.com/z5gGi6jfll