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中職》新竹市立棒球場改建完工 7月迎接味全龍主場首戰

2022/05/17 11:51

新竹市立棒球場改建即將完工、 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府斥資12億元原址重建的市立棒球場，是竹苗縣市唯一符合職棒規格的棒球場，目前已進入最後裝修階段，市長林智堅表示，市立棒球場的首場賽事7月登場，將打造三個全台第一，包括設有智慧化地下停車場；場內高桅桿燈採LED智能燈具；首創外野牛棚，他將與市民共同迎接首場賽事。

林智堅日前視察市立棒球場工程進度，檢視觀眾席、VIP室與頂樓的觀賽視野，及全台球場第三大的LED全彩大螢幕，目前市立棒球場已完成草皮、球場防護網、防撞墊、自動噴灌等工程，待細部傢俱、環場LED及外觀立招完成，7月就可開放迎接主場賽事。　

林智堅說，市立棒球場落成至今46年，陪伴許多新竹人長大，但有主體結構老舊、耐震係數不足等問題，市府108年啟動重建工程，今年完工，是職棒味全龍雙主場之一，將迎接中華職棒下半年球季，完成在地居民多年來的期盼，更盼在各專業團隊進駐下，達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。

工務處表示，市立棒球場有幾個特色，包括是台灣首座棒球場規劃地下停車場，且全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥汽車格為機車格；同時地下室頂板結構採無梁板設計，出入口處高度達220公分，停車位高度為300公分，再來球場設置6支高桅桿燈，全台唯一都採用LED燈具並規劃智能控管，依場內活動形式控管燈具開啟數量達到節能效果；最後更是全國首座牛棚區設置在外野；另也設有LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗。

工務處指出，目前棒球場的內、外野草皮已鋪設完成，規格採用高爾夫球場常用百慕達草419草皮，養護工作需進行至少3次以上補植與滾、整平與補鋪砂、割草，可調整洩水坡度，增加表面逕流完整度及平整度，也進行積水測試，每天自動噴灌澆水3到5次。

市立棒球場建築主體是地下1樓、地上4樓，1F規劃商店、售票口，2F觀賽空間，3F VIP室，4F為觀賽空間，觀眾總席次達1萬席；行政區位在4F辦公室，球團使用B1及1F空間，地下室為停車場。

新竹市立棒球場改建即將完工、已完成草皮鋪設， 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改建即將完工、 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事，市長林智堅視察時也體驗觀眾席的觀看情形。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改建即將完工、 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事，市長林智堅視察時也體驗內野觀眾席的觀看情形。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改建即將完工、 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事，市長林智堅視察時也體驗觀眾席的觀看情形。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改建即將完工、 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事，市長林智堅視察時也體驗球員的休息室情形。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改建即將完工、 7月就會迎接職棒味全龍的主場首賽事，市長林智堅視察時也踏在草皮上了解草皮鋪設情形。（記者洪美秀攝）

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