NBA》3球評談西部冠軍戰 巴克利獨排眾議獨行俠會贏有原因

東契奇、柯瑞。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍戰，勇士與獨行俠將於台灣時間後天早上展開G1對決，球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）今天在節目中表示：「獨行俠的小球打法更勝一籌，沒人能夠一對一守住東契奇，還有布倫森跟汀維迪，照這個方式打下去，他們很難被擊敗。」他看好獨行俠系列賽勝出。

《ESPN》球評史密斯（Stephen A.Smith）則預測，勇士最多只要花6場就能解決獨行俠，晉級總冠軍戰。他表示：「勇士不可能像昨天的太陽那樣投丟那麽多球，勇士如果持續過去三場那樣的表現，他們贏不了總冠軍，但我不覺得他們會繼續低迷下去。」

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「我相信柯瑞、K湯、波爾會在對陣獨行俠時找到狀態，我覺得獨行俠能贏下1到2場，我預測勇士6場拿下。」

來賓貝佛利（Patrick Beverley）回應道：「我同意，勇士有其他球隊沒有的東西，持續的防守壓迫，我相信格林也可以防守東契奇，我不會說他能防住，但他可以讓東契奇打得更艱難，還有威金斯、還有那個新秀（庫明加）也能防。」「東契奇防守端壓力也很大，他需要跟著柯瑞、K湯、波爾滿場跑。」

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