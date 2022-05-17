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MLB》馬林魚大物右投何時「開箱」？ 總管給了答案

2022/05/17 12:07

梅耶爾。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕在左投手魯薩多（Jesus Luzardo）受傷缺陣的狀況下，馬林魚隊先發輪值出現空缺，球迷也問及，在小聯盟持續宰制對手的大物右投手梅耶爾（Max Meyer）是否有機會趁此登上大聯盟。對此，馬林魚隊總經理伍佩琴提到，球隊還是希望再給梅耶爾一些時間。

原訂明天輪到魯薩多的先發場次，馬林魚隊已公布先發投手是波蒂特（Cody Poteet），至於梅耶爾，預計本周還是在小聯盟3A先發。梅耶爾是2020年第3順位被馬林魚隊選進，今年在小聯盟交出優異的2.97防禦率、三振率達29.5%。馬林魚隊也很小心保護他，梅耶爾今年單場最多用球數92球、僅1場投滿6局。

對於梅耶爾上大聯盟的時間點，伍佩琴坦言必須保守，因為她看過許多大物新秀，剛登上大聯盟時的掙扎。伍佩琴說：「這些好手剛上大聯盟，不一定馬上就會成為他們很可能成為的球星，需要時間考驗。我們現在這個年輕陣容，多數人剛上來時也並非表現如此。」

伍佩琴說：「職業賽場上難度很高、競爭激烈，不常有球員能夠一上大聯盟就表現穩定。所以，我們希望Max和我們陣中所有新秀，能夠完全準備好，再把握住機會。」

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