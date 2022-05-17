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拳擊世錦賽》比賽結束前遭重擊 吳詩儀8強惜敗

2022/05/17 13:19

吳詩儀。（資料照，記者塗建榮攝）

〔中央社〕東京奧運拳擊女將吳詩儀今天在女子拳擊世界錦標賽60公斤級8強賽，關鍵第3回合比賽結束前9秒遭對手右鉤拳擊中，最終以0：5不敵科索沃好手薩迪庫，無緣4強。

2022女子拳擊世界錦標賽今年在土耳其伊斯坦堡舉辦，全球共有93個國家、超過400名選手參賽，台灣共派出7名女將出征，包括4名去年東京奧運國手，目前林郁婷已順利挺進4強。

凌晨出賽的吳詩儀，對手是2015年世青銀牌得主，同時也是去年奧運國手的薩迪庫（Donjeta Sadiku）。

拳擊是由5名裁判各自獨立給分，每回合打完裁判都會給出分數，而3回合打完後裁判給分加總得出總分，一方得到3名（以上）裁判總分較高者勝。

來自科索沃的薩迪庫，鉤拳又快又重，拳風相當剽悍，吳詩儀自開賽就試圖限制對手，屢屢把對方逼到角落，但薩迪庫總有辦法透過左鉤拳突圍，並打穿吳詩儀的封鎖。

第1回合打完，吳詩儀以0：5陷入劣勢，第2回合她奮力追分，即便大比數仍以01落後，不過有4名裁判給出的總分，兩人則是平手，吳詩儀仍有機會在最後一回合上演大逆轉。

第3回合雙方上演激烈纏鬥，吳詩儀比賽中一度被對手逼到角落陷入挨打劣勢，在比賽結束前9秒，她被對手一記右鉤拳擊中頭部，主審當下進行讀秒，雖然吳詩儀最後仍順利完成比賽，無奈未能演出逆轉，以0比5吞敗，受阻於4強門外。

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