NBA》防守CP3和柯瑞的差別？「瘋狗貝」妙喻引發熱議

貝佛利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部頭號種子太陽在第二輪遭到獨行俠痛電出局，引發眾人吃驚，保羅（Chris Paul）帶隊能力引發質疑。灰狼隊的知名防守悍將「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）今天就在節目上談到他和柯瑞（Stephen Curry）的差別。

貝佛利表示：「如果我第二天要防守保羅，我今天要幾點睡，10點之前？肯定不會。我會去餐廳，喝上一杯小酒。」「而如果我第二天要防守柯瑞我會幾點睡？8點。並且我會告訴我媽、我的馬子：『不要打電話給我！』」

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他還強調：「保羅沒辦法防守任何人，聯盟裡每個人都知道。你知道休賽期訓練時繞著練運球的那些圓錐嗎？圓錐有什麽用呢？根本沒用。保羅就是個圓錐。只是你們都不想接受這個事實。去黑保羅吧，像你們黑西蒙斯那樣。」

PatBev says he’s staying up and enjoying steak/wine the night before playing CP3…



In bed at 8pm and telling his mom and girl not to bother him when he has Steph the next night



pic.twitter.com/icqrYxAghJ — warriorsworld （@warriorsworld） May 16, 2022

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