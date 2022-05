NBA》防守CP3和柯瑞的差別？「瘋狗貝」妙喻引發熱議

貝佛利。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕西部頭號種子太陽在第二輪遭到獨行俠痛電出局,引發眾人吃驚,保羅(Chris Paul)帶隊能力引發質疑。灰狼隊的知名防守悍將「瘋狗貝」貝佛利(Patrick Beverley)今天就在節目上談到他和柯瑞(Stephen Curry)的差別。

貝佛利表示:「如果我第二天要防守保羅,我今天要幾點睡,10點之前?肯定不會。我會去餐廳,喝上一杯小酒。」「而如果我第二天要防守柯瑞我會幾點睡?8點。並且我會告訴我媽、我的馬子:『不要打電話給我!』」

他還強調:「保羅沒辦法防守任何人,聯盟裡每個人都知道。你知道休賽期訓練時繞著練運球的那些圓錐嗎?圓錐有什麽用呢?根本沒用。保羅就是個圓錐。只是你們都不想接受這個事實。去黑保羅吧,像你們黑西蒙斯那樣。」

PatBev says he’s staying up and enjoying steak/wine the night before playing CP3…



In bed at 8pm and telling his mom and girl not to bother him when he has Steph the next night



pic.twitter.com/icqrYxAghJ