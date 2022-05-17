帕運》曾是帕運柔道國手 蕭煌奇憶當年盼更多人關注身障運動

蕭煌奇。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華帕拉林匹克總會（原名為中華民國殘障體育運動總會），今舉行更名記者會，除了邀請東京帕運國手陳亮達、方振宇出席，另外由歌手蕭煌奇擔任運動宣傳大使，曾代表台灣在1996年參與帕運柔道賽事的他，回憶起自己的選手生涯時表示，雖然很辛苦但是很開心，也期盼更多人重視身障運動。

蕭煌奇曾在1996年代表台灣參與帕運柔道賽事，蕭煌奇表示，當時他拿下第7名，而他的隊友李青忠則是當年的金牌。回憶自己接觸柔道過程，他說：「對於視障者來說，學習運動是件辛苦的事情，但可以代表台灣出國參賽，讓我非常開心，也更有信心去面對生活上的挑戰。」他開玩笑地說，視障者其實平衡感不太好，但學習柔道讓他摔倒摔得比較有技巧。

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蕭煌奇提到，訓練身障選手其實很不容易，當年他擔任選手時，台灣的體育運動發展還在起步階段，考慮到未來發展與經濟考量，不得不放棄選手生涯。

不過，在體育署的支持與輔導之下，台灣許多體育運動協會在會務運作與推廣宣傳上都更加完善，蕭煌奇說：「期待自己在推廣帕拉林匹克運動的過程中，能夠盡一點小小的心力，讓更多選手可以發揮潛能、被世界看見。」

右起為東京帕運國手方振宇、帕運柔道金牌李青忠以及東京帕運國手陳亮達。（記者粘藐云攝）

蕭煌奇（右一）擔任運動推廣大使。（記者粘藐云攝）

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