NBA》東契奇的成功代表歐洲訓練比美國好？ KD轟：倖存者偏差

東契奇、約基奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年來，東契奇（Luka Doncic）和約基奇（Nikola Jokic）等歐洲球員在NBA取得巨大成功，外國籃球網站「Ball Don't Stop」近日提出論點，就是多虧了歐洲的培養體系，強調技巧、讓他們可以學習正確的方式閱讀比賽。而北美籃球員則是小小年紀就陷入追逐個人影響力。

然而籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）卻留言給予質疑：「你覺得有多少海外球員來到這裡然後又不得不回去，因為他們無法存活？」大意就是認為東契奇和約基奇只是「倖存者偏差」。

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杜蘭特自21歲就代表美國出戰世錦賽，看過許多國際籃壇頂尖球員，他的親身說法有其公信力。畢竟像是希臘的斯潘諾利斯 （Vassilis Spanoulis，前火箭隊）以及西班牙納瓦羅（Juan Carlos Navarro，前灰熊隊）等歐洲頂尖球星最後也都沒有在NBA久待。

另外尼克隊的法國後衛富尼耶（Evan Fournier）也參與討論，他認為：「歐洲的培訓更側重於基礎部分，但北美仍有很多地方遠遠優於我們。如果我們能將兩者皆取最好的部分，那就是完美的世界了。」

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