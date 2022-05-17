PLG》林志傑、田壘「俠獸雙簽卡」 限量10張6月開賣

重現台灣籃球的經典畫面俠獸雙簽卡誕生。（官方提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕不受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，為PLG冠軍賽季打造的台北富邦勇士元年球員卡，6月正式開賣，超過30種卡款中，首度限量推出的「俠獸雙簽卡」款，受到球迷矚目。

2021年3月推出富邦勇士年度球員卡，成為全台首支獨立發行球員卡的職業籃球隊，當時共超過20款卡款、6萬包散包和限量2000盒精裝盒，透過勇士主場和全台21處經銷通路，總收入達700萬元。由於富邦勇士在聯盟首創元年勇奪總冠軍，成為20年來首支職業冠軍勁旅，為這意義非凡的一年所推出，「2020-21富邦勇士元年球員卡」即將開賣，包括2020年休賽季加盟的「噴射機」張宗憲、洋將塞瑟夫（Igor Zaytsev）、辛特力（Mike Singletary），搭配原有的黃金世代成員「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎和「本土洋將」蔡文誠等土洋球星，冠軍豪華陣容全員收錄在各種樣式卡款當中。

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上賽季3月28日最後一次「俠獸對決」，這是年度人氣王林志傑與福爾摩沙台新夢想家「少俠」田壘兩大傳奇球星交手的最終戰，雙方合影收印在球卡，並由兩人親筆簽名，這張「俠獸雙簽卡」僅限量發行10張，典藏歷史絕無僅有。此外，富邦勇士也與宏碁旗下倚天酷碁Jcard NFT平台合作，推出勇士NFT紀念圖面卡。

首度推出綽號親簽卡2020-2021 PLG臺北富邦勇士元年球員卡六月正式開賣。（官方提供）

為冠軍賽季打造總冠軍簽名卡2020-2021 PLG臺北富邦勇士元年球員卡六月正式開賣。（官方提供）

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