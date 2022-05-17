NBA》對決塔圖姆有決心 巴特勒：要成為最好的，你必須打敗最好的

巴特勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍戰台灣時間明日上午開打，上演例行賽戰績第一的熱火和第二名的塞爾提克之爭，兩年前的對戰組合重演，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今日受訪表達強烈決心。

巴特勒表示：「無論是公鹿還是塞爾提克，我們都認為我們要交手的球隊會是一支非常優秀的球隊，最終是塞爾提克，我很期待，要成為最好的，你必須打敗最好的。」

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熱火若要贏下系列賽勢必得嚴防處於巔峰狀態的塔圖姆（Jayson Tatum）。他在季後賽場均可獲得28.3分、5.6籃板、6.1助攻，三分球命中率達到38.6%。巴特勒說：「他是目前最好的球員之一。」

受到傷勢以及防疫協議影響，熱火隊本賽季陣容多次變化，後衛羅利（Kyle Lowry）也已經確定G1因傷不會上陣。不過大前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker）表示不擔心：「老實說，我們這一季有很多陣容，有陣子艾德巴約不能打、有陣子巴特勒不能打、羅利不能打，我們全年都學會如何在沒有他們的情況下獲勝。」

主帥史波斯查（Erik Spoelstra）也表達了自己的期待：「我們的球員喜歡競爭和挑戰。塞爾提克2022年打得很好。這絕非偶然。他們在攻防兩端都打出了很強的籃球。」

他補充說，「我們不需要有額外的哨音。兩支防守很好的球隊相遇了，如果兩支球隊都打出高水準，就不會有單隊拿150分的比賽。」

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