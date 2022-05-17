中職》台鋼測試會吸引人才 興富發捕手邱邦報名挑戰

邱邦。（經紀公司提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹即將於6月13日在澄清湖棒球場舉辦測試會，興富發主戰捕手邱邦於日前完成報名並通過審查合格。邱邦說：「當成是自己人生中最重要的考試，把自己這些年的努力與訓練的成果，平常心展現出來，希望能夠被球探看到。」

邱邦畢業自台北市立大學，在大四的那年幫助球隊打下睽違19年的大專盃冠軍，畢業後卻沒有立刻報名選秀，而直接選擇投入業餘成棒隊。邱邦說：「想要讓自己到業餘磨練，接觸更專業的棒球環境，台鋼加盟中華職棒後，自己覺得準備好了，心態上也更加成熟，所以報名測試會，希望獲得青睞。」

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今年春季聯賽中，邱邦繳出亮眼成績，出賽12場，40個打席，10分打點、打擊率.429、長打率.629、上壘率.500，其中包含一發滿貫全壘打，是本次春季聯賽當中打擊手感最火燙的捕手。

邱邦一直以來在教練團的眼中是一個成熟且老練的捕手，這幾年除了技術方面的訓練之外，為了加強自己的身體素質，從學生時期就到現職富邦悍將體能教練成立的狀猿運動工作室自主訓練。邱邦說：「最喜歡的選手是森林王子張泰山前輩，所以從大學到業餘都是選擇穿著49號球衣。」邱邦提到，未來如果有機會被職業球團所青睞，希望能夠跟他的偶像張泰山一樣，在職業生涯中保持穩定的火力輸出，為球隊拿下勝利。

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