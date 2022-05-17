T1》頂住疫情壓力重啟戰火 台鋼獵鷹明放手一搏

新台灣人阿提諾（左），明率台鋼獵鷹明放手一搏。（聯盟提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，T1聯盟休兵多時後，明將重啟戰火連打3天，儘管高雄全家海神、台中葳格太陽已鎖定例行賽前2席，但第3至6名仍未底定，墊底的台南台鋼獵鷹仍有最後機會翻轉戰局，一舉殺進季後挑戰賽。

獵鷹與桃園雲豹第5名之爭難分難解，本週重啟賽事前，由於獵鷹頑強抵抗，雲豹晉級魔術數字卡在M1，明天獵鷹率先出戰台灣啤酒英熊，將是關鍵戰役，若獵鷹輸球，雲豹晉級魔術數字就歸零，確定第5名晉級季後挑戰賽；但若獵鷹例行賽最終戰再勝英熊，壓力將轉至雲豹，本週主場3連戰對上新北中信特攻、英熊、太陽至少得拿1勝，才能獲得季後挑戰賽門票。

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獵鷹目前排名暫居第6，本季卻專剋英熊，近來對戰3連勝，本季對戰3勝2敗佔上風，因此週三勢必乘勝追擊，力保晉級生機。不只5、6名難產，聯盟3、4名也同未拍板，特攻還需自力奪下1勝或英熊吞下1敗，才可鎖定聯盟第3名，所以明天英熊主場迎戰獵鷹、雲豹主場對特攻，都是攸關排名。

若英熊擊敗獵鷹，獵鷹將確定淘汰，而英熊保住爭老3希望，特攻如欲守住第3名，得在例行賽最終戰擊敗雲豹，否則只能寄望英熊在本週的3連戰不能全勝，否則英熊就超車特攻，排名互換。聯盟例行賽最終排名，最快明日可底定，只要英熊擊敗獵鷹、特攻戰勝雲豹，雲豹可鎖定第5名、特攻確定第3，否則例行賽最終排名，很可能得要等到20日才見分曉。

明星控衛蔣淯安（左）要助台啤英熊搶下第3名。（聯盟提供）

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