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中職》日本教練認證很努力 第9指名黑馬「沒人看也在練」

2022/05/17 19:13

蔡鎮宇。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕樂天桃猿今年打出獨走全聯盟的戰績，2020年選秀第9輪的蔡鎮宇是很特別的存在，靠著全隊僅次於陳晨威、林立的第3快腿，從開季跟隨一軍至今，成為少見的專職代跑。

蔡鎮宇目前僅有7打席，敲出3支安打。有趣的是，這3安都是棒打中信兄弟王牌德保拉。本季總計出賽11場，有8場是代跑出賽，成功發動過1次盜壘，為球隊跑進3分。

總教練曾豪駒指出，當初會帶他是因為春訓表現名列前茅，訓練態度也很好，「他的角色就是需要代跑就會準備好，春訓測下來他的速度是不錯的，但還有些觀念要加強。」

蔡鎮宇。（記者陳志曲攝）

樂天綜合守備跑壘教練西村彌今天賽前帶著蔡鎮宇練習起跑動作，他說，蔡鎮宇先前都在重要時刻代跑，像是比分僵持時，「一直都有在練，現在就是更加強他的想法。」

「首先，他的角色很討喜（キャラがいい）。」西村彌觀察，蔡鎮宇是球隊的「ムードメーカー」（氣氛製造者），「他散發很正向的氛圍和態度，又很熱血。」

蔡鎮宇本季安打都是打德保拉，西村彌認為，這也能看出他很努力，「他在沒有人看到的地方，也會一直打擊練習。不過有時候會衝太快，雖然比起消極性失誤，積極性失誤會好一些，但我們都有跟他溝通這方面。」

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