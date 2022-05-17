帕運》東京帕運添信心 陳亮達、方振宇放眼未來

右起為東京帕運國手方振宇、帕運柔道金牌李青忠以及東京帕運國手陳亮達。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕東京帕運國手方振宇和陳亮達今出席中華帕拉林匹克總會更名活動，兩人不約而同表示，經過東京帕運的洗禮，讓他們更有信心，也期盼在杭州亞帕運和巴黎帕運都能繳出更亮眼的成績。

方振宇因出生時難產，導致左側肩膀神經叢損傷，上肢肌肉萎縮。他在去年東京帕運羽球SU5級男單拿下第4名，目前就讀國立體大研一的他，正積極地備戰杭州亞帕運和年底的世錦賽。生涯首度參與帕運，就拿下第4名，方振宇表示，雖然沒有拿到獎牌，但信心提升不少，也更有動力去準備亞帕運和2024年的巴黎帕運。

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參加帕運的選手，身體狀況可能不太一樣，方振宇說：「在帕運時看到有選手是沒有手的，但一樣能很靈活地用腳吃飯，做很多事情，也更激勵自己，別人都可以做到，所以我應該也可以。」

游泳國手陳亮達出生時右手併指，且沒有小腿，去年也是他首度參與東京帕運，他拿下400 公尺自由式第8名。

陳亮達表示，能夠站上所有身障運動員夢想舞台，其實為他帶來很多信心，也對未來更有目標。首度參與世界級的賽事，陳亮達笑說：「一切都很新鮮，可以看到來自世界各國的選手，也希望自己獲得關注後，能夠有更多人重視身障運動。」

不過，原定今年10月舉行的杭州亞帕運，隨著亞運延期，可能也會延後登場，陳亮達表示，延期有好有壞，「延期可能影響明年賽程的安排，但換個角度想，可以有更多時間準備也不錯。」但他和方振宇都提到，目前國內疫情嚴峻，對於訓練上確實帶來不少影響，也要更認真防疫。

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