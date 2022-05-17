全大運》海大擊劍勇奪3金2銀3銅 教練讚「學生願付出心力自主練習」

海大擊劍全大運勇奪3金2銀3銅，獲男女錦標榜第一（全大運媒體中心提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立臺灣海洋大學擊劍隊於111年全國大專院校運動會一般組擊劍競賽中取得男生組軍刀個人賽金牌、男生組軍刀團體賽金牌、女生組軍刀團體賽金牌，總共奪下三金二銀三銅。

海洋大學擊劍隊教練劉宗盛表示，學生對於擊劍的熱忱及追求榮譽，他們願意付出心力自主練習，雖然賽前一月學校就採遠距教學，學生仍能維持自主訓練，加上學校、教練與校友們提供協助，獲得佳績。

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獲得一般男生組軍刀個人賽二連霸的林仲慶表示，決賽過程中教練在場邊不斷喊話，並適時提醒他要調整心態，讓他增強自信，順利奪下金牌。

海大擊劍代表隊注重基本動作的磨練（全大運媒體中心提供）

女子軍刀團體金牌戰中海大面對強敵台體大，雖然開局一度落後五分，不過洞察對手習性擬定的策略奏效，最終靠著團隊的拼搏和完美配合，在拉鋸戰中逆轉獲勝。

海大銳劍社指導老師暨教練黃迪明表示，海大代表隊注重基本動作的磨練，有了扎實的基本功後才有機會在大賽中取得名次。

海大擊劍隊隊長張芷齡表示，海洋大學擊劍隊和銳劍社提供初學者友善的環境，也是項適合雨都基隆的室內運動。這次比賽讓她體悟到，追求團隊榮譽固然重要，專注在每一劍上更是這項運動的精神，希望未來有更多學弟妹能夠享受到擊劍的樂趣。

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