中職Live》桃猿挑戰8連勝 樂天 0：0 統一

第三局

3局上，藍寅倫擊出內野滾地球遭刺殺，成晉敲左外野一壘安打，林泓育揮空吞三振，輪到朱育賢打擊時，成晉盜二壘遭阻殺出局，3出局。

第二局

2局下，林子豪擊出左外野高飛球遭接殺，吳桀睿擊出右外野高飛球遭接殺，潘傑楷敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。

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2局上，梁家榮擊出中外野平飛球形成一壘安打，林承飛吞三振，輪到張閔勳打擊時，梁家榮盜二壘遭阻殺出局。張閔勳敲中外野一壘安打，郭永維擊出中間方向一壘安打，桃猿攻佔一、二壘。陳晨威擊出三壘方向滾地球，統一獅三壘手林子豪接球後自踩三壘壘包，3出局。

第一局

1局下，邱智呈擊出內野安打上壘，輪到江亮緯打擊時， 江亮緯盜二壘遭阻殺出局。江亮緯揮空吞三振，陳傑憲敲左外野飛球遭接殺，3出局。

1局上，藍寅倫擊出內野滾地球出局，成晉擊出右外野平飛球形成一壘安打，林泓育揮空吞三振，朱育賢擊出內野滾地球遭刺殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕賽前7連勝的樂天桃猿，今天在台南球場迎戰統一獅，桃猿派出黃子鵬先發，統一獅則推出洋投羅昂。黃子鵬本季先發6場戰績3勝1敗，防禦率2.41，黃子鵬今年面對統一獅2場比賽，摘得1勝，對戰防禦率為1.93。

羅昂本季先發4場摘得3勝，防禦率1.80排在聯盟第三，他曾在4月22日面對桃猿，當時主投6局失2分，摘得勝投。

樂天桃猿先發打線：

1.藍寅倫 LF

2.成晉 RF

3.林泓育 DH

4.朱育賢 1B

5.梁家榮 3B

6.林承飛 SS

7.張閔勛 C

8.郭永維 2B

9.陳晨威 CF

先發投手：黃子鵬

統一獅先發打線：

1.邱智呈 RF

2.江亮緯 LF

3.陳傑憲 CF

4.林子豪 3B

5.吳桀睿 DH

6.潘傑楷 1B

7.柯育民 C

8.林祖傑 SS

9.林靖凱 2B

先發投手：羅昂

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