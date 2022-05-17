NBA》後悔當年在騎士不夠成熟 厄文：我們本該贏得更多冠軍...

詹姆斯與厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）於2015-16賽季與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手率領騎士奪下總冠軍，然而卻在隔年與勇士爭冠失利後，向騎士球團高喊「吹密」。而今年季後賽首輪遭塞爾提克橫掃後，厄文近日於播客節目上回憶這段往事，吐露真言的同時也還原真相。

在最新一集的《I AM ATHLETE》中，厄文懊悔地說道，若當年的他更加成熟，騎士不會這麼快就分崩離析，也能拿下更多總冠軍，「當時的我不懂得適當表達自己的情緒，否則大家就能更了解我心中的想法，但我卻將自己孤立起來。」

請繼續往下閱讀...

不擅言詞的厄文，選擇將情緒用一次次的好表現發洩在球場。直到2016-17賽季，碰上了擁有現任隊友杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）的「宇宙勇」，「我打出了絕佳的賽季，但我無法與隊友產生足夠的情誼。我們碰上了勇士，那是支勁敵，當你的球隊不夠頑強，隊友之間無法連結，就很輕易會被打敗，走進球場前那刻就已經輸了。」

厄文也談到當年的「吹密」風波，他說，後悔自己沒能親口跟詹皇說明白，「那時我們沒有交談，事到如今往回看，我真希望不是如此。我們本該了解彼此能創造的前景，我們能變得多強大。如果我們繼續帶領騎士，絕對能年年打造更棒的陣容。」

厄文無奈還原當年真相，在與騎士高層表達想被交易的意願後，他就想與詹皇談論此事，未料卻遭媒體先行爆料。當時身在中國出席Nike活動的他，根本無法為己辯護，當時年僅24歲的他，也不懂如何與媒體打交道，「這花了我6年才能坦然說出口，因為我現在對於當初的選擇感到舒適。在那之前我不停質疑自己：我這麼做是對嗎？我離開了史上最好的球員。」

厄文坦承，也正是當時讓他明白心理健康的重要性，「當你開始相信人們的批評，就會對自己產生懷疑。不須為了那些壓根不在乎你死活的吃瓜群眾，表現得如此完美，所以我必須做出改變。」

在厄文加盟籃網的三個球季，陣容皆歷經劇烈動盪。先逢杜蘭特傷勢缺席，隨後厄文本身不願施打疫苗無法出賽，本季另一位巨星哈登（James Harden）也要求交易出走。最終籃網於今年季後賽首輪慘遭綠塞橫掃淘汰，如今已29歲的厄文，下季將迎來3650萬美元的球員選項，屆時是否續留籃網也成眾所矚目的焦點。若厄文還想證明自己能奪冠，心態上勢必得更加成熟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法