晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》後悔當年在騎士不夠成熟 厄文：我們本該贏得更多冠軍...

2022/05/17 18:00

詹姆斯與厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）於2015-16賽季與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手率領騎士奪下總冠軍，然而卻在隔年與勇士爭冠失利後，向騎士球團高喊「吹密」。而今年季後賽首輪遭塞爾提克橫掃後，厄文近日於播客節目上回憶這段往事，吐露真言的同時也還原真相。

在最新一集的《I AM ATHLETE》中，厄文懊悔地說道，若當年的他更加成熟，騎士不會這麼快就分崩離析，也能拿下更多總冠軍，「當時的我不懂得適當表達自己的情緒，否則大家就能更了解我心中的想法，但我卻將自己孤立起來。」

不擅言詞的厄文，選擇將情緒用一次次的好表現發洩在球場。直到2016-17賽季，碰上了擁有現任隊友杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）的「宇宙勇」，「我打出了絕佳的賽季，但我無法與隊友產生足夠的情誼。我們碰上了勇士，那是支勁敵，當你的球隊不夠頑強，隊友之間無法連結，就很輕易會被打敗，走進球場前那刻就已經輸了。」

厄文也談到當年的「吹密」風波，他說，後悔自己沒能親口跟詹皇說明白，「那時我們沒有交談，事到如今往回看，我真希望不是如此。我們本該了解彼此能創造的前景，我們能變得多強大。如果我們繼續帶領騎士，絕對能年年打造更棒的陣容。」

厄文無奈還原當年真相，在與騎士高層表達想被交易的意願後，他就想與詹皇談論此事，未料卻遭媒體先行爆料。當時身在中國出席Nike活動的他，根本無法為己辯護，當時年僅24歲的他，也不懂如何與媒體打交道，「這花了我6年才能坦然說出口，因為我現在對於當初的選擇感到舒適。在那之前我不停質疑自己：我這麼做是對嗎？我離開了史上最好的球員。」

厄文坦承，也正是當時讓他明白心理健康的重要性，「當你開始相信人們的批評，就會對自己產生懷疑。不須為了那些壓根不在乎你死活的吃瓜群眾，表現得如此完美，所以我必須做出改變。」

在厄文加盟籃網的三個球季，陣容皆歷經劇烈動盪。先逢杜蘭特傷勢缺席，隨後厄文本身不願施打疫苗無法出賽，本季另一位巨星哈登（James Harden）也要求交易出走。最終籃網於今年季後賽首輪慘遭綠塞橫掃淘汰，如今已29歲的厄文，下季將迎來3650萬美元的球員選項，屆時是否續留籃網也成眾所矚目的焦點。若厄文還想證明自己能奪冠，心態上勢必得更加成熟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。