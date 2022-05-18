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NBA東部冠軍賽G1、味全開箱曹祐齊 今日賽事預告與轉播

2022/05/18 06:52

熱火「士官長」巴特勒。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA季後賽進入到東部冠軍賽G1熱火對戰塞爾提克，熱火將由「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）領軍，面對J.布朗（Jaylen Brown）、塔圖姆（Jayson Tatum）等人，哪隊能夠在今天開紅？敬請鎖定轉播！

大聯盟一場賽事由藍鳥主場迎戰水手，分別由貝里歐斯（Jose Berrios）、吉爾伯特（Logan Gilbert）掛帥先發，貝里歐斯本季2勝2敗，防禦率5.82；吉爾伯特則為4勝1敗，防禦率2.13。

今日中職兩場轉播，味全龍將開箱曹竣崵之子曹祐齊，他將面對富邦悍將郭俊麟，郭俊麟本季一場先發，首勝尚未開張。另一場統一獅對戰中信兄弟，派出古林睿煬先發對決德保拉，古林睿煬上週先發奪勝，本季共2勝1敗，防禦率4.22；德保拉今年2勝0敗，防禦率1.63。統一獅目前隊上許多球員因確診缺陣，他們今晚將如何突破？不要忘記收看轉播了！

曹祐齊。（資料照，記者廖耀東攝）

NBA

08:30 東部冠軍賽G1 塞爾提克＠熱火 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

MLB

07:00 水手@藍鳥 愛爾達體育2台

中職

18:35 富邦悍將@味全龍 ELEVENSPORTS2
18:35 中信兄弟@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台、ELEVEN PRIME

T1

16:00 台南獵鷹@台啤英熊 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台
19:00 新北特攻＠桃園雲豹 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台

PLG

19:00 新北國王＠富邦勇士 民視第一台

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