MLB》還是很會搖！奎托本季初登板交6局7K無失分好投

奎托。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的資深右投奎托（Johnny Cueto）本季轉戰白襪，今年初登板先發面對前東家皇家，他交出6局7K無失分的好球，可惜牛棚未能守住領先，讓奎托無緣勝投。白襪隊在延長賽第10局靠著羅伯特（Luis Robert）的超前兩分彈，終場以5：3獲勝。奎托表示，他一踏上投手丘就很開心。

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由於白襪主戰投手林恩（Lance Lynn）在春訓時右膝受傷，因此在4月初以小聯盟約簽下奎托。

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進入職業生涯第15年的奎托，今年初登板先發主投6局僅被敲2支安打，賞7次三振，另有2次保送，沒有失分，最快球速為93.5英哩（約150.5公里）。

大聯盟官網報導，奎托表示，「在我整個職業生涯中，我總是特別強調自己新賽季的第一場先發，我很興奮，面對年輕球隊，一支曾經和我同隊的球隊，我非常興奮。我現在效力的球隊也是支好隊伍，有很多年輕潛力的人。」

奎托整場比賽用81球中有55顆好球，最後一顆球是他在第6局面對皇家強打捕手培瑞茲（Salvador Perez），奎托用一顆92.8英哩的速球三振對手。奎托提到，「我清楚在自己的先發時要保存點能量，然而我知道這是最後一顆要丟的球時，我會催下去。」

「我整個職業生涯都在這樣做。」奎托指出，「每當我踏上投手丘，我都很開心，那是我獲得樂趣的一種方式。」

奎托。（法新社）

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