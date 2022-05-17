中職》霸帝士連18打數0安打坐板凳 丘總再次說重話

富邦悍將洋砲霸帝士。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將洋砲霸帝士已連18打數未敲安打，打擊率下探至1成74，46打數僅擠出1轟，慘吞18K，今天對味全龍之戰他並未先發，總教練丘昌榮表示，比賽後半段有機會就會讓霸帝士帶代打。

為何霸帝士今天未先發?丘總解釋，霸帝士打擊近況不佳，而且一壘守備品質也不好，故從板凳出發，「畢竟他是洋將，還是要準備好自己。」

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今天賽前霸帝士透露，台灣投手變化球較多，自己還在適應；丘總表示，春訓已給霸帝士看過台灣投手投球型態影片，打不好變化球，必須要去適應、調整。

富邦悍將總教練丘昌榮。（記者李惠洲攝）

霸帝士加盟富邦以來不但打擊熄火，守備也屢次出現失誤，考驗球團高層和教練團耐心，日前丘總已向媒體說重話，表示會做一些調整，今天再次對霸帝士發出「警訊」。

霸帝士2018、19年在日職廣島單季分別敲出25、26轟，長打能力不俗，去年在墨西哥聯盟發展，今年來台效力富邦表現欠佳，丘總說，霸帝士在日職這些成績，至少已是2、3年前的事了，不能一直拿過去成績出來看。

本季中職洋砲表現普遍不佳，總計132打數敲出31安，打擊率2成35、上壘率2成90、長打率3成86，出現4支全壘打，另有19分打點。

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