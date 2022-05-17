中職》「不是可有可無角色」 陳威志升一軍感謝球團看重

悍將一軍打擊教練陳威志。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕由於開季團隊打擊低迷不振，富邦悍將昨天宣布原一軍打擊教練鍾承祐，和二軍打擊教練陳威志職務對調，今天賽前陳威志指導陣中打者揮擊，希望能挽救「史詩級」打線。

46歲的陳威志職棒教練履歷表，橫跨興農牛、義大犀牛、富邦悍將時期，堪稱三朝元老，他在2019年季中到2020年球季結束，也曾在富邦擔任一軍打擊教練，對此職務不算陌生，他說，「被球團看重很高興，代表自己不是可有可無的角色。」

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談到如何協助陣中打者向上提升，陳威志表示，他們太想要表現，好球帶放太大，打到太多壞球，導致揮空率過高，「尤其是主力打者，太想贏球，給自己太大壓力，才會愈打愈差，我希望能幫助他減少揮空率，從確實擊球做起。」

悍將一軍打擊教練陳威志。（記者李惠洲攝）

富邦開季戰績長黑，外界批判聲浪不斷，在圈內打滾許久，陳威志指出，職棒就是這樣，遲早要習慣面對批評和壓力，表現不好如何適應調整很重要，部分主力球員下二軍冷靜一下，調整好再上一軍，這樣也是好事。

今天對味全龍之戰，富邦先發打線排出許多年輕球員，包括董子恩、孔念恩、陳真，陳威志說，給新人機會，他們必須適時打握住機會，不然下面一堆人在等著取代。

本季富邦團隊打擊率0.215、得點圈打擊率0.201、上壘率0.275、長打率0.283，場均得2.2分，上述打擊數據都是全聯盟最差。

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