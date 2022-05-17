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中職》「未來比曹竣崵好」 葉總給曹祐齊超高評價

2022/05/17 18:22

曹祐齊。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕前職棒名投曹竣崵之子曹祐齊效力味全龍，明天將對富邦將獻出一軍生涯處女秀，與前旅日投手郭俊麟同場先發較勁。

曹竣崵和味全總教練葉君璋，過去曾並肩作戰，葉君璋當然也接過「曹大帥」的球，評價如何?葉君璋說，「曹竣崵小我3屆的樣子，他真的很強，控球非常精準，無論滑球或指叉球都投得非常好。」

那麼，曹祐齊呢?葉君璋先開玩笑說，「比他爸帥一點!」接著才認真說道，「他要再加油，無論球的品質或控球，都有很大進步空間，不過球速不錯，這是基本條件，且滑球投得很好，之後成就會怎樣很難講，但能力方面，未來應該會比他爸還好。」

葉君璋表示，曹祐齊心理素質不錯，有領導能力，對比賽態度是好的，在場上和隊友互動不錯，最重要的是不要受傷，「他的自我要求很高，做很多輔助運動，這樣受傷機率就會降低。」

曹祐齊去年大理高中畢業投入選秀，味全第2輪指名選入，簽約金400萬元，本季他在二軍出賽6場，其中3場先發，拿下1勝1敗、防禦率3.06。

曹竣崵在中職曾創下連3場完封紀錄，而有「曹三封」稱號，也曾締造無安打比賽，旅日加盟中日龍3年成績平平，後返台發展，戰績27勝30敗12中繼32救援，防禦率3.07，現於台北城市科技大學任教，老婆傅姿伶則是前籃球國手，現為台北城市科技大學的籃球代表隊總教練。

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