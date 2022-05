MLB》前38場打擊率低於兩成 運動家寫歷史悲慘紀錄

運動家打者安祖斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕運動家隊去年賽季的打擊表現雖然並非全聯盟最佳,隊上仍有許多強打者,而今年經過交易與自由球員的進出後,有幾位原先為中心棒次的球員離隊,讓球隊在開季後的進攻表現低落,甚至寫下聯盟史上最糟的紀錄之一。

運動家今日對戰雙城以1比3敗下陣來,他們本場比賽僅敲出4支安打,其中安祖斯(Elvis Andrus)就敲了2安,運動家全隊的平均打擊率下降至0.199。美聯社記者Josh Dubon指出,運動家是繼1910年的白襪隊之後,再度有球隊在前38場例行賽打完,全隊平均打擊率低於2成的隊伍。

A's are hitting .199, the 1st team since 1910 White Sox (.196) to be under .200 after 38 games. Only previous teams since 1906 below .200 after 38+ games w/ latest it happened:

1909 Sens (38 games)

1909 WSox (38 games)

1910 WSox (53 games)

1968 WSox (51 games)

2021 Sea (48 games)