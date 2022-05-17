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MLB》前38場打擊率低於兩成 運動家寫歷史悲慘紀錄

2022/05/17 19:58

運動家打者安祖斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊去年賽季的打擊表現雖然並非全聯盟最佳，隊上仍有許多強打者，而今年經過交易與自由球員的進出後，有幾位原先為中心棒次的球員離隊，讓球隊在開季後的進攻表現低落，甚至寫下聯盟史上最糟的紀錄之一。

運動家今日對戰雙城以13敗下陣來，他們本場比賽僅敲出4支安打，其中安祖斯（Elvis Andrus）就敲了2安，運動家全隊的平均打擊率下降至0.199。美聯社記者Josh Dubon指出，運動家是繼1910年的白襪隊之後，再度有球隊在前38場例行賽打完，全隊平均打擊率低於2成的隊伍。

去年運動家的中心棒次由查普曼（Matt Chapman）、歐森（Matt Olson）、馬提（Starling Marte）、坎哈（Mark Canha）等人組成，團隊打擊率為0.238，去年墊底的是水手，團隊打擊率為0.226。此外，運動家本賽季的得分為123分，為全聯盟倒數第6

運動家新主帥卡塞（Mark Kotsay）在今日賽後承認，隊上的進攻正陷入掙扎，但他同時也在尋求一些亮點。卡塞說道：「很顯然，我們在進攻端的工作尚未完成，但在我看來，陣容中的一些人正在進步，最突出的是帕什（Cristian Pache）他今天有兩次很不錯的打擊，也很努力。另外史密斯（Kevin Smith）今晚也有兩次很棒的打擊。所以我認為我們正在改善，但顯然沒有拿下分數。」

運動家本賽季共有8名打者超過80個打數，但其中只有4人的打擊率高於0.200。

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