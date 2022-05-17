體操》巴黎奧運奪金！協會新任理事長鄭勝次談目標

體操協會新任理事長鄭勝次（左起）、秘書長江建東。（體操協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國體操健兒去年東京奧運締造空前佳績，「鞍馬王子」 李智凱鍍銀，也是我國奧運史上體操首面獎牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子全能拿到第7，同為台灣最佳戰績，如今體操協會改選，由新理事長鄭勝次接棒，找來昔日亞運鞍馬銅牌江建東擔任秘書長，新人新氣象的兩人，目標鎖定2024年巴黎奧運勇奪金牌。

現年50歲的鄭勝次，以高雄市體操委員會主委身分進入體操協會，今與前任理事長童年寬進行交接儀式。他表示，拿到印信那一刻，就是責任的開始，尤其過去在前輩們努力下，才有東奧好成績，期許上任後能在這基礎更上層樓，「雖然成都世大運、杭州亞運都已延期，但國手相關集訓仍持續進行，近期目標是6月亞錦賽，爭取年底世錦賽成隊參賽入場券，終極目標就是巴黎奧運會為台灣摘下金牌佳績。」

請繼續往下閱讀...

江建東正是1998年曼谷亞運男子鞍馬銅牌，長期在基層紮根的他表示，除了目前一線選手，培育發崛出優質新秀，正是當前首要任務，「必須從各縣市國小、國中找出潛力股，希望透過國內外培訓，讓新生代銜接上來，為台灣體操界打下良好基礎。」江建東強調，6月亞錦賽成隊前5名，就能取得世錦賽參賽資格， 依培訓隊現有選手狀態來看，拿下世錦賽門票不成問題。至於世大運、亞運延期，對選手來說也非壞消息，「因為能夠讓大家擁有更多備戰時間，甚至有機會選拔出更優秀好手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法