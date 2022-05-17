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中職》捨棒球名校不讀 曹祐齊暢談「大廟小和尚」理論

2022/05/17 19:09

曹祐齊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕味全龍去年季中選秀第2輪指名前職棒名投曹竣崵之子曹祐齊，第3輪再指名重砲手李展毅，兩人都是龍軍未來新希望，其中曹祐齊明天對富邦悍將先發，將是個人一軍生涯初登板，。

值得一提的是，曹祐齊和李展毅都出身非棒球名校大理高中，兩人是同學，大理在高中木棒聯賽史上只拿過亞軍、季軍各1座，這兩屆都在16強止步，並非傳統青棒強權，較知名的職棒校友僅朱育賢、林其緯。

事實上，曹祐齊長安國中畢業時，穀保家商和平鎮高中都有意找他入隊，最終選擇進大理的主因，曹祐齊透露，大理青棒總教練黃文生，昔日是父親曹竣崵的教練，到大理發展，父親比較放心，另一關鍵是舞台，「如果我去平鎮或穀保，隊友都很強，可能因為競爭激烈更進步，但也可能因此沒有舞台發揮，從此一厥不振，所以才會選讀大理。」

曹祐齊指出，青少棒時期最快球速不到130公里，並非出類拔萃的投手，表現只能算平中上，他以廟與和尚比喻，「假如我去平鎮或穀保，也許是大廟小和尚，去大理就是小廟大和尚。」

正如曹祐齊所言，他在大理青棒時期扛起球隊主戰投手重擔，高三因右手肘發炎較少投球，改打DH的表現也相當亮眼，曾在比賽開轟，是標準投打「二刀流」好手。

李展毅。（資料照，記者林正堃攝）

李展毅則是大理青少棒培育出來的球員，他表示，國中完全沒有棒球名校找他，只好選擇直升大理青棒，當時的信念是無論如何，一定要打出好成績讓大家看到，拚出好身價。

李展毅做到了，青棒時期他是有名的重砲捕手，去年選秀第3輪獲味全青睞，順位相當前面，進職棒以一壘手為主，蹲捕為輔。

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