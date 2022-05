NFL》至今未獲新合約 前明星外接手想回鋼人隊退休

布朗。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕目前仍乏人問津的前明星外接手布朗(Antonio Brown),在上季遭坦帕灣海盜釋出後,便表明自己的身手還能再戰NFL,不過至今仍未獲得任何新合約。昨日他於個人推特上發文,希望能重回生涯發跡點的匹茲堡鋼人。

不過布朗隨後又發了篇貼文澄清,表示自己並非想回到鋼人延續生涯,而是想以鋼人隊球員的身份從NFL退役。布朗生涯前9個球季皆效力鋼人,入選7屆職業盃與4屆年度最佳陣容,更榮獲2010年代名人堂成員的殊榮,堪稱近年最強外接手。

Just wanna Retire A Steeler

Not Play Jus Retire so we Clear