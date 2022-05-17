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NFL》至今未獲新合約 前明星外接手想回鋼人隊退休

2022/05/17 20:59

布朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前仍乏人問津的前明星外接手布朗（Antonio Brown），在上季遭坦帕灣海盜釋出後，便表明自己的身手還能再戰NFL，不過至今仍未獲得任何新合約。昨日他於個人推特上發文，希望能重回生涯發跡點的匹茲堡鋼人。

不過布朗隨後又發了篇貼文澄清，表示自己並非想回到鋼人延續生涯，而是想以鋼人隊球員的身份從NFL退役。布朗生涯前9個球季皆效力鋼人，入選7屆職業盃與4屆年度最佳陣容，更榮獲2010年代名人堂成員的殊榮，堪稱近年最強外接手。

然而2018年賽季，布朗曾多次公開批評鋼人球團，雙方因此決裂。鋼人應布朗的要求下，於季中將其交易至拉斯維加斯突擊者，卻一場未打遭釋出。隔年布朗被新英格蘭愛國者簽下，但場外風波不斷的他又爆出性侵醜聞，僅為愛國者出賽一場後又遭釋出。

當時鋼人總教練湯姆林（Mike Tomlin）接受媒體採訪，被問及是否有機會簽回布朗，他表示，看在過去布朗於鋼人所締造的璀璨生涯，球團不吝於適時給予他協助，但此時此刻球團對於這個想法沒有任何興趣。

2020年，坦帕灣海盜在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的擔保下，用一年合約給了布朗重獲新生的機會，他也隨隊奪下第55屆超級盃冠軍。但好景不常，2021賽季，布朗於例行賽第17週對上紐約噴射機的比賽，在場上爆氣後逕自離場，再度遭火速開除並待業至今。場內外風波纏身的他，如今想回歸球場，恐怕只讓各球團卻步。

布朗在鋼人9年平均每季能繳出114次接球、1524碼與11記達陣。即便離開鋼人後表現有所下滑，還是偶有佳作，在海盜的2個球季出賽15場，共繳出87次接球、1028碼與8記達陣。

鋼人隊時期的布朗。（資料照，法新社）

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