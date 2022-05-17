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MLB》欲擺脫「痛痛人」 塞維里諾今繳本季最佳表現

2022/05/17 22:21

塞維里諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基前王牌投手塞維里諾（Luis Severino）在經歷將近3年的養傷、復健後，終於在本賽季重返球隊先發投手輪值陣容。塞維里諾今天主投6局僅失1分，奪7K，洋基終場以6比2戰勝金鶯，塞維里諾拿下第三勝。

塞維里諾賽後說道：「賽前，捕手崔維諾（Jose Trevino）和我制定了一個很棒的計畫，今天直球的配球非常棒，變化球、變速球也很出色，當投出好球，而且是變速球時，我可以做得很好。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）補充：「我認為他所有的投球都在正軌，他投了許多不錯的速球、滑球和變速球。他順利解決一些滿球數的情況，他能夠做到，我認為他幾乎已經恢復完全，而且他的直球又提升了一個層次，對他來說是個很棒的先發。」

塞維里諾曾在2018年球季拿下19勝，卻在前幾年傷勢頻傳，自2019年到2021年賽季結束，他只投了27.2局。

現在塞維里諾的投球方式與2017、2018年的他沒有太大差別，而被問及過去幾年他的投球心態發生了哪些變化？塞維里諾說：「我希望每一年都能更加成長，我不是說我要三振更多人，而是去思考要怎麼減少每一局的投球數，去想要如何製造更多滾地球，形成雙殺出局。每一年，我都在努力成為更好的投手。」

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