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中職》真男人！求勝意志像野獸 羅昂兩度力挺餅總

2022/05/17 23:11

統一獅先發投手羅昂。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅羅昂今天自稱他對贏球的渴望像是一頭「燃燒的野獸」，希望能傳給球隊。本季他先發5場，隊友僅發生1次失誤，且得分援護率有6分，排名獅隊先發投手第1，全聯盟僅次於布里悍、象魔力。

羅昂在上個月的17日（4月17日）就展示他的求勝心，當時獅隊再見高飛犧牲改判成再見外野助殺，由於台南球場螢幕小到看不清楚跑者沒摸到壘包的關鍵畫面，導致獅隊向裁判抗議，有3人被趕出場，羅昂是唯一球員，還被罰款1萬元。

當下衝突落幕有個漏網鏡頭，全隊要回休息室時，羅昂特別去跟餅總擊掌，用行動表達對總教練的支持。今天林岳平確診，他也跳出來投了生涯最長的8局，不思議中斷樂天桃猿氣勢如虹的7連勝、錯失史上第2快的開季20勝。

統一獅先發投手羅昂拿下勝投，獲選單場ＭＶＰ。（記者陳志曲攝）

羅昂表示，賽前還不知道餅總確診，希望他能健康度過，「從開季第1天，他就很支持我，也是打從內心再支持我，給我信心和空間去調整。今天是團隊的勝利，也是大家給餅總的致意。」

羅昂在日職曾因怒罵教練和隊友，慘遭無限期在家反省，但來到台灣變成獅隊最罩的洋投，今年4勝有2勝從最強的樂天桃猿手中拿下。

「我在場上的企圖心，就像是『燃燒的野獸』。」羅昂解釋，這種特質是他投球生涯不可或缺的，也曾令他陷入麻煩，「但如果能正面影響隊友，傳達這份鬥志給球隊，我也會很開心。」

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