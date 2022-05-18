MLB》供藥給天使猝逝投手 「黑暗騎士」遭禁賽60場

哈維被大聯盟禁賽60場。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕在先前捲入天使左投史卡格（Tyler Skaggs）猝逝案的「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey），本季持續在金鶯小聯盟力圖重返最高殿堂，但今天聯盟宣布哈維因為分發「濫用藥物」違反聯盟的禁藥規定，將被禁賽60場比賽。

根據《ESPN》消息指出，哈維的禁賽將追溯至4月29日，而且根據協商，哈維不用等到登上大聯盟才會被禁賽，小聯盟的場次也能夠被計算至禁賽當中。

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2019年天使左投史卡格在飯店猝逝一案，因為他在死後被驗出身體內含有乙醇，以及吩坦尼（Fentanyl）、羥考酮（Oxycodone）這兩種被大聯盟列為禁藥的類鴉片物質，聯盟在經過調查後，發現前天使公關總監凱伊（Eric Kay）有提供史卡格類鴉片藥物，他也因此遭到起訴，最高可能面臨20年的有期徒刑。但凱伊在出庭時爆料，史卡格猝逝當晚，提供給他鎮痛劑（Percocets）的人不是自己而是哈維。

哈維的禁賽與他在出庭時的證詞有關，當時哈維表示當晚確實有把鎮痛劑拿給凱伊，同時他還承認自己有濫用古柯鹼的行為。根據先前報導指出，史卡格使用的藥物大部分時候都是由凱依所提供，凱伊也會提供這些類鴉片藥物給其他的天使球員。《紐約時報》的報導則提到，檢察官認為史卡格的死是源自凱伊所提供的吩坦尼，而非哈維給史卡格的鎮痛劑。

包含哈維在內，還有4名天使球員：克隆（C.J. Cron）、貝德羅希安（Cam Bedrosian）、莫林（Mike Morin）、帕克（Blake Parker）承認向凱伊獲取非法鴉片類藥物，但除了哈維外，其他球員僅有自行使用，並沒有再額外提供給他人。

根據大聯盟政策，除了哈維以外的其他球員都不會被禁賽，除非他們先前就曾經違反過藥物濫用的規範。報導解釋，與使用能夠增強自我表現的藥物不同，大聯盟球員若被抓到使用類鴉片類藥物或者古柯鹼，第一次會被轉介至評估治療委員會，也不會被公開。

哈維曾是大都會的輪值希望，但近年來因為受傷以及場下的失序行為讓他在聯盟載浮載沉，去年球季他在金鶯先發投出近3年來最多的127.2局，防禦率突破6。

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