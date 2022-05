NBA》球迷問題一籮筐! 詹姆斯想挑這些人與喬丹、皮朋鬥牛

詹姆斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽戰況激烈,本季湖人隊因戰績不佳只能提早放暑假,這也使得長年晉級季後賽的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)沒有地方可以發揮,只能在推特上發文與球迷互動為樂。日前也在推特上開放球迷問答,當中也出現不少有趣的問題。

在詹姆斯開放問答後,有球迷提到「你覺得要過多久才能跟你兒子一起在NBA賽場上打球」,詹姆斯回應與孩子一起打球只是一個計劃。而被問到兩人最後一次一對一比賽的比數多少的時候,詹姆斯則說比賽被強迫停止,因為他灌籃太大力導致籃板整個壞掉。



請繼續往下閱讀...

you 100% plan on playing with bronny?

詹姆斯在體育界上影響力也在這時候展現出來,開放問答沒多久,隨即引來了隔壁棚美式足球界七屆世界盃冠軍布雷迪(Tom Brady)也在下方問自己與詹姆斯誰會贏得一場冰球大戰。

me but barely. May be swinging from my knees though.