NBA》球迷問題一籮筐! 詹姆斯想挑這些人與喬丹、皮朋鬥牛

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽戰況激烈，本季湖人隊因戰績不佳只能提早放暑假，這也使得長年晉級季後賽的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）沒有地方可以發揮，只能在推特上發文與球迷互動為樂。日前也在推特上開放球迷問答，當中也出現不少有趣的問題。

在詹姆斯開放問答後，有球迷提到「你覺得要過多久才能跟你兒子一起在NBA賽場上打球」，詹姆斯回應與孩子一起打球只是一個計劃。而被問到兩人最後一次一對一比賽的比數多少的時候，詹姆斯則說比賽被強迫停止，因為他灌籃太大力導致籃板整個壞掉。



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you 100% plan on playing with bronny? — Pentrilx （@Pentrilx） May 17, 2022

Q&A folks??? — LeBron James （@KingJames） May 17, 2022

詹姆斯在體育界上影響力也在這時候展現出來，開放問答沒多久，隨即引來了隔壁棚美式足球界七屆世界盃冠軍布雷迪（Tom Brady）也在下方問自己與詹姆斯誰會贏得一場冰球大戰。

me but barely. May be swinging from my knees though. — LeBron James （@KingJames） May 17, 2022

更有球迷問到如果要跟喬丹（Michael Jordan）與皮朋（Scottie Pippen）來場二對二單挑，他會挑誰，詹姆斯也非常坦率地回應他會挑選布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving），其中杜蘭特與厄文目前相聚於布魯克林籃網隊。

Kobe, KD or Kyrie — LeBron James （@KingJames） May 17, 2022

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