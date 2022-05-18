NBA》選秀抽籤結果出爐！ 魔術獲本屆狀元籤、雷霆榜眼

魔術獲得本屆狀元籤。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2022年NBA進行選秀順位抽籤在今天舉行，魔術順利獲得本屆的選秀狀元籤，將有望自2004年「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）後，再次選下一名選秀狀元。
根據聯盟樂透籤規定，戰績倒數前三的球隊獲得狀元籤的機率都是14%，本屆戰績前三差的球隊分別是火箭、魔術與活塞，最終魔術收下狀元籤，火箭拿到探花籤，去年選下狀元的活塞只抽中第五名的籤。
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本屆擁有最多首輪選秀籤的球隊是奧克拉荷馬雷霆隊，他們不僅獲得榜眼籤，同時還有原本屬於快艇的第12順位籤以及原本屬於太陽的第30順位籤。若計算次輪選秀籤的話，他們還擁有第二輪34順位籤。
本屆選秀樂透順位出爐。（美聯社）
本屆首輪順位結果如下：
1.魔術
2.雷霆
3.火箭
4.國王
5.活塞
6.溜馬
7.拓荒者
8.鵜鶘（湖人籤）
9.馬刺
10.巫師
11.尼克
12.雷霆（快艇籤）
13.黃蜂
14.騎士
15.黃蜂（鵜鶘籤）
16.老鷹
17.火箭（籃網籤）
18.公牛
19.灰狼
20.馬刺（暴龍籤）
21.金塊
22.灰熊（爵士籤）
23.籃網（七六人籤，籃網可延遲到2023年）
24.公鹿
25.馬刺（塞爾提克籤）
26.獨行俠
27.熱火
28.勇士
29.灰熊
30.雷霆（太陽籤）