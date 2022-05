MLB》太空人單局5轟煙火秀平史上之最 紅襪強投寫悲情紀錄

太空人第2局敲出5轟灌9分,終場以13:4大勝紅襪。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今與紅襪的比賽中上演全壘打煙火秀,有5轟集中在同一局,追平大聯盟最多紀錄,也是大聯盟史上第8次再度有球隊完成單局5轟的壯舉。

紅襪首局先靠著陣中強打德弗斯(Rafael Devers)的陽春砲先馳得點,太空人沒有讓主場球迷開心太久,單局煙火秀由阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)揭開序幕,先敲出一發追平陽春砲,塔克(Kyle Tucker)再擊出右外野超前2分彈,佩尼亞(Jeremy Pena)隨後背靠背開轟。

紅襪強投艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)的惡夢還沒有結束,布蘭特利(Michael Brantley)和古利爾(Yuli Gurriel)再補上右外野3分砲和2分打點全壘打,太空人單局5轟灌9分,也為這場比賽定調,塔克單場雙響砲,包括4局上的滿貫彈,貢獻6分打點,太空人全場共敲出6轟,終場以13:4大勝紅襪。

塔克單場雙響砲灌進6打點。(今日美國)

厄奎迪(Jose Urquidy)主投5局挨12安失4分,靠著強大的火力支援,仍順利收下本季第3勝,艾歐瓦迪主投1.2局失9分,其中有6分為自責分,苦吞本季第2敗,他也成為史上第3位單局挨5轟的投手,前兩位分別是2017年釀酒人投手布拉澤克(Michael Blazek)以及2020年效力藍鳥的安德森(Chase Anderson)。

太空人單局敲出5轟追平大聯盟史上之最,在大聯盟百年的歷史當中,只出現8次,上一次要追溯到2017年的國民隊,而太空人這5轟飛行距離累積1970英呎,同樣也追平大聯盟紀錄。

紅襪強投艾歐瓦迪。(美聯社)

Kyle Tucker grand slam! He has 2 home runs and 6 RBI tonight pic.twitter.com/LjomD1ByTv