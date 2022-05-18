MLB》太空人單局5轟煙火秀平史上之最 紅襪強投寫悲情紀錄

太空人第2局敲出5轟灌9分，終場以13：4大勝紅襪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今與紅襪的比賽中上演全壘打煙火秀，有5轟集中在同一局，追平大聯盟最多紀錄，也是大聯盟史上第8次再度有球隊完成單局5轟的壯舉。

紅襪首局先靠著陣中強打德弗斯（Rafael Devers）的陽春砲先馳得點，太空人沒有讓主場球迷開心太久，單局煙火秀由阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）揭開序幕，先敲出一發追平陽春砲，塔克（Kyle Tucker）再擊出右外野超前2分彈，佩尼亞（Jeremy Pena）隨後背靠背開轟。

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紅襪強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）的惡夢還沒有結束，布蘭特利（Michael Brantley）和古利爾（Yuli Gurriel）再補上右外野3分砲和2分打點全壘打，太空人單局5轟灌9分，也為這場比賽定調，塔克單場雙響砲，包括4局上的滿貫彈，貢獻6分打點，太空人全場共敲出6轟，終場以13：4大勝紅襪。

塔克單場雙響砲灌進6打點。（今日美國）

厄奎迪（Jose Urquidy）主投5局挨12安失4分，靠著強大的火力支援，仍順利收下本季第3勝，艾歐瓦迪主投1.2局失9分，其中有6分為自責分，苦吞本季第2敗，他也成為史上第3位單局挨5轟的投手，前兩位分別是2017年釀酒人投手布拉澤克（Michael Blazek）以及2020年效力藍鳥的安德森（Chase Anderson）。

太空人單局敲出5轟追平大聯盟史上之最，在大聯盟百年的歷史當中，只出現8次，上一次要追溯到2017年的國民隊，而太空人這5轟飛行距離累積1970英呎，同樣也追平大聯盟紀錄。

紅襪強投艾歐瓦迪。（美聯社）

Kyle Tucker grand slam! He has 2 home runs and 6 RBI tonight pic.twitter.com/LjomD1ByTv — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 18, 2022

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