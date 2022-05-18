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MLB》洋基63億真的不夠了！ 法官狂轟猛炸追平名將紀錄（影音）

2022/05/18 09:40

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）開季至今手感超火燙，今天在與金鶯一戰，單場雙響砲幫助球隊以5：4取勝，13轟獨居聯盟全壘打王寶座。

賈吉在首局就敲出二壘安打幫助球隊先馳得點，接下來在3上開轟率隊超前，5上再開轟幫助球隊追平比數，6上洋基靠拉梅修（DJ LeMahieu）的滾地球打進超前分，6局打完洋基以4：3領先金鶯。

洋基在7上添加1分保險分，9下查普曼（Aroldis Chapman）在2出局時上演劇場，連續被敲出三支安打失掉1分，不過最終在面臨二、三壘有人的情況下順利解決掉金鶯明星左打穆林斯（Cedric Mullins），收下本季第9次救援成功。

根據《ESPN》紀錄指出，此役是賈吉生涯第19場敲出兩轟以上的比賽，追平許多洋基名將：溫菲爾德（Dave Winfield）、奈托斯（Graig Nettles）、馬里斯（Roger Maris）與貝拉（Yogi Berra）並列洋基隊史第8名。

賈吉5局就單場雙響砲，以13轟獨居全壘打王寶座。（美聯社）

此外，賈吉開季前34場比賽就敲出30分打點（僅算到本場比賽5局以前），是他生涯最佳紀錄。賈吉生涯累積171轟也已經排在洋基隊史第23名 。

賈吉在開季時未能順利與洋基續約，當時洋基更罕見地召開記者會批露球團開出的7年2.135億美元（約新台幣63億）報價，不過有鑑於賈吉手感持續火燙，若維持到季末的話，球團恐怕也不得不捧上遠高於原先報價的大把鈔票留人。

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