NBA》有哈登、恩比德還不夠 七六人有意組超狂三巨頭

美媒爆料七六人有意組三巨頭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今年在季後賽次輪不敵熱火，連續5年闖進季後賽都鎩羽而歸，球團仍有意留下哈登，而本人也願意續留，據《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）爆料，七六人籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）考慮再找另一名明星球員與恩比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）組新三巨頭，前提就是哈登必須減薪。

自莫雷接任七六人籃球營運總裁之後，《ESPN》記者溫霍斯特非常關注七六人的消息，他也是最早爆出他們有意交易來哈登的傳聞，他近日參加廣播節目時爆料，莫雷考慮在季後提升球隊戰力，有可能找來另外一位明星球員來組成三巨頭，T.哈里斯（Tobias Harris）和馬克西（Tyrese Maxey）都有望成為交易籌碼，但要交易來明星球員的話，哈登勢必要接受減薪的要求。

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雖然溫霍斯特沒有表明七六人鎖定哪位明星球員，但《NBC Sports》記者赫曼（Adam Hermann）撰文指出，七六人一直都對巫師一哥畢爾（Bradley Beal）有高度興趣，他的合約也只剩下1年，擁有3600萬元的球員選擇權，是否跳出合約備受矚目。

畢爾。（法新社）

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