MLB》到底怎麼了? 地表最強右投回歸仍沒時間表

德葛隆（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會賽揚巨投德葛隆（Jacob deGrom）從春訓受傷到現在都還未復出，球團更在前陣子將他從10天傷病名單轉移到60天傷病名單當中。而根據最新消息指出，德葛隆復出無時間表，看來勢必要再稍等一陣子。

大都會球團近期發布聲明表示，經過最新的核磁共振檢查報告後，德葛隆右肩緊繃的問題已逐漸改善，並表示德葛隆將繼續在復健過程當中增加投球距離及球速，也會持續關注最新的復健狀況。

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令人感到慶幸的是，德葛隆正在朝著回歸的方向前進。但另一方面，沒有人知道德葛隆復出的時間為何，因為多次的延後，也讓期盼看見德葛隆復出的球迷感到不安。根據官網記者迪科莫（Anthony DiComo）昨晚在與大都會投手教練海夫納（Jeremy Hefner）交談後表示，德葛隆將需要進行三到五場小聯盟的復健賽。

如果迪葛隆確實按照計畫參加五場小聯盟復健賽，那麼整個過程可能需要花費超過四週的時間。這代表德葛隆很難在6月底前回歸。不過大都會即使少了德葛隆，目前戰績仍相當好，陣中先發輪值薛哲（Max Scherzer）、巴西特（Chris Bassitt）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）及梅吉爾（Tylor Megill），這4人防禦率合計僅3.22，表現十分亮眼。

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