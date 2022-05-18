NBA》黃蜂新任主帥浮出水面？ 勇士助教成最有力人選

亞特金森有機會成為黃蜂新任教頭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂連續2年在附加賽鎩羽而歸，季末老闆喬丹（Michael Jordan）也親自將伯雷格（James Borrego）給炒魷魚，而目前勇士隊助理亞特金森（Kenny Atkinson）有可能會是新教頭的最有力人選。

先前黃蜂尋覓總教練時，被爆料亞特金森、公鹿助理教練漢姆（Darvin Ham）、獨行俠助理教練斯威尼（Sean Sweeney）和「跑轟大師」丹東尼（Mike D’Antoni）都是他們的潛在候選人。

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今天《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，黃蜂預計要與亞特金森進行第二次的訪談，希望他能夠擔任球隊的總教練。亞特金森曾在2016至2020賽季擔任過籃網隊總教練。

黃蜂隊在最近幾年雖然擁有許多穩定的中流砥柱，還有潛力新星，包含「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）及羅齊爾（Terry Rozier），還有「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）以及脫胎換骨的布里吉斯（Miles Bridges），但始終未能在季後賽闖出一片天。根據紀錄指出，黃蜂已經連續18個球季無法贏下季後賽系列賽，是史上最慘紀錄，與國王、灰狼並列。

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