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MLB》釀酒人投手用藥遭禁賽80場 主帥嘆：這些錯誤會有後果

2022/05/18 11:16

米吉亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今日宣布25歲的密爾瓦基釀酒人右投米吉亞（J.C. Mejia）因為透過服用禁藥增強表現將被禁賽80場。米吉亞是本賽季第二位在大聯盟藥物檢測下被禁賽的釀酒人球員。

釀酒人於11月從克里夫蘭守護者隊透過規則五選秀補償而獲得米吉亞。在5月11日和14日兩次為釀酒人隊出賽的成績不佳，防禦率高達23.14。在3A那許維爾天籟（Nashville Sounds）比賽成績防禦率則為0.84。而米吉亞藥檢被檢測的禁藥成分康力龍（Stanozolol），是一種從睾酮中提取的合成類固醇。

對於米吉亞遭到禁賽，釀酒人隊總教練康索（Craig Counsell）表示「這些錯誤會有後果， 這使他失去讓自己成為一名大聯盟投手的機會。他必須牢牢抓住這個機會，利用時間讓自己變得更好，看看在八月、七月或禁賽結束時會帶來什麼。」

4月5日，釀酒人隊的自家捕手塞維里諾（Pedro Severino）食用治療不孕症的藥物可洛米分遭到禁賽80場，而米吉亞再加上今日早先公布被禁賽60場的「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey），讓今年被禁賽的球員人數增加到六人。

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